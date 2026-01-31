Calles como ríos en Mendoza: kayaks, inflables y una escena insólita que se volvió viral

La fuerte tormenta dejó calles inundadas, complicaciones para circular y una serie de videos que recorrieron las redes: vecinos navegando por las calles y una imagen que sorprendió a todos.

La fuerte tormenta que afectó a Mendoza este viernes dejó un escenario tan complicado como llamativo. Mientras en distintos puntos del Gran Mendoza se registraban calles anegadas, viviendas inundadas y serias dificultades para circular, las redes sociales se llenaron de videos que mostraron situaciones insólitas provocadas por el temporal.

Las intensas lluvias, acompañadas en algunos sectores por granizo, provocaron el desborde de acequias y zanjones, transformando barrios enteros en verdaderos ríos urbanos.

Es en ese contexto que algunos vecinos apelaron al ingenio para desplazarse por zonas completamente cubiertas de agua: kayaks, gomones e inflables comenzaron a verse navegando por calles donde el nivel del agua alcanzó veredas, portones y entradas de viviendas.

Las imágenes no tardaron en viralizarse.

En varios de los videos se observa a personas desplazándose sobre inflables que habitualmente se usan en piletas, avanzando por arterias que, por momentos, parecían canales. Los registros generaron miles de reacciones y comentarios que combinaron humor, sorpresa y resignación frente a una situación que se repite cada vez que las lluvias son intensas.

Entre las postales que más impacto causaron también apareció un video que mostró a una rata caminando sobre la barra de una silla, intentando mantenerse a salvo del agua en una calle completamente inundada.

Más allá del tono gracioso de algunos registros virales, la tormenta dejó daños importantes. Vecinos de distintos departamentos reportaron ingresos de agua en sus viviendas, pérdidas materiales y complicaciones para salir o regresar a sus casas.