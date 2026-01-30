Luego de la tormenta en Mendoza llegaron las perlitas: unos mendocinos salieron con un inflable

Luego de la fuerte tormenta en Mendoza, que dejó calles anegadas y viviendas inundadas, las redes sociales se llenaron de videos virales que mostraron el costado más insólito del temporal: vecinos que, con humor e ingenio, usaron inflables para desplazarse por los barrios convertidos en ríos.

La tormenta que azotó a Mendoza este viernes 30 de enero dejó postales de alto impacto en distintos departamentos del Gran Mendoza, con abundante caída de agua, episodios de granizo y serias complicaciones para la circulación. En medio del caos provocado por las inundaciones, algunos mendocinos eligieron enfrentar la situación con una cuota de humor, dando lugar a escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las calles completamente cubiertas de agua, zanjones desbordados y barrios anegados impidieron el tránsito habitual de peatones y vehículos. Frente a ese escenario, varios vecinos recurrieron a soluciones tan creativas como inesperadas: inflables y gomones aparecieron navegando por arterias urbanas que, por momentos, parecían auténticos ríos.

Los videos compartidos en las redes sociales muestran a personas desplazándose sobre el agua, sobre unos inflables que normalemente se utilizan en las piletas, en zonas donde el nivel alcanzó veredas y portones de viviendas. Las imágenes no tardaron en generar repercusión y se multiplicaron los comentarios que mezclaban sorpresa, ironía y resignación frente a un fenómeno que se repite cada vez con más frecuencia.

Más allá del tono distendido que marcaron estos episodios virales, la tormenta en Mendoza causó serios daños. Numerosos vecinos reportaron ingresos de agua en sus casas, pérdidas materiales y dificultades para salir de sus barrios. En varios sectores, el agua avanzó con fuerza por pendientes y calles, arrastrando barro y residuos.