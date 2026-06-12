Cada vez más cerca: Shakira y Antonio de la Rúa sorprendieron en la inauguración del Mundial 2026

La cantante colombiana volvió a ser el centro de todas las miradas en el Estadio Azteca, no solo por su polémica interpretación de “Dai Dai”, el himno oficial del torneo, sino también por el inesperado encuentro con su expareja Antonio de la Rúa, que generó un fuerte revuelo en redes y medios internacionales

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México tuvo a Shakira como figura central. La artista cerró el espectáculo con la interpretación de “Dai Dai”, acompañada por Burna Boy, en un show que reunió a artistas como Maná, J Balvin, Belinda y Alejandro Fernández. Su presencia reafirmó el vínculo histórico con los mundiales, desde el recordado “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió fuera del escenario. Tras finalizar su presentación, Shakira fue captada en un momento íntimo con Antonio de la Rúa, su expareja y antiguo socio en la gestión de su carrera. Las imágenes los mostraron abrazados y compartiendo risas en backstage, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental. El video alcanzó millones de reproducciones en plataformas como TikTok y Twitter, convirtiéndose en tendencia global.

El encuentro no fue aislado. Desde 2025, Shakira y De la Rúa han protagonizado distintos acercamientos públicos: cenas familiares en San Diego junto a los hijos de la cantante, vacaciones en Uruguay en la mansión que compartieron durante su relación, y la presencia de Antonio y su familia en los conciertos de Buenos Aires de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. Además, se confirmó que De la Rúa volvió a integrarse al equipo de producción de la artista, retomando un rol clave en la estrategia de comunicación y patrocinio.

La historia entre ambos tiene capítulos intensos. Su relación, que se extendió entre 2000 y 2010, fue fundamental para el crecimiento internacional de Shakira, pero terminó en medio de disputas judiciales y años de distancia. El reencuentro actual sorprende por el contraste con aquella etapa marcada por tensiones y por la exposición mediática que generó la separación de la cantante con Gerard Piqué en 2022.

Aunque ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente una reconciliación, cada aparición conjunta refuerza la idea de que el vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa atraviesa una nueva etapa. Lo cierto es que el abrazo en México, en el marco de la inauguración del Mundial, volvió a instalar a la pareja en el centro de la escena y dejó abierta la incógnita sobre si se trata de un regreso sentimental o de una alianza profesional renovada.

El fenómeno mediático que rodea a este reencuentro demuestra cómo lo personal y lo artístico se entrelazan en la vida de la cantante, y anticipa que durante todo el Mundial 2026 su nombre seguirá siendo protagonista de titulares y tendencias.