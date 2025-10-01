Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este jueves 2 de octubre

Edemsa realizará cortes en barrios de Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este jueves 2 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este jueves 2 de octubre en Mendoza

En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:

Jueves 02/10/2025

Guaymallén

Entre calles Congreso, Bonfanti, Barcelona y Lateral Norte del Acceso Este. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Tupungato, Gran Capitán, Avenida Cooperativa y Sierra Pintada. Ciudad de Mendoza.. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Libertador General San Martín, entre Patricias Mendocinas y Pedro Pascual Segura. Entre calles Pedro Ortiz, 25 de Mayo, Pedro Pascual Segura y Libertador General San Martín. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Tropero Sosa, Hermandad, 25 de Mayo y José María Irusta. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio y en calle Los Pinos. Entre calles Los Tilos, Víctor Hugo, Las Acacias, Los Aromos y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En el barrio Estancia Cerros del Mesón, en la zona de La Carrera; San José. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Álamo, entre Bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Prolongación Los Cerezos y Lugones; El Algarrobo. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael