Guaymallén: con fuerte olor a alcohol, discutió en un control policial y terminó detenido

Ocurrió durante un operativo en la vía pública. El hombre presentaba un alto nivel de alcohol en sangre y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 59 años fue aprehendido este viernes por la tarde en Guaymallén, luego de ser interceptado en un control policial y dar positivo en el test de alcoholemia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18.34 horas en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Santa Rosa, cuando personal de la Comisaría 45° llevaba adelante un operativo de control de vehículos y personas.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un Renault Sandero para solicitar la documentación correspondiente.

Según fuentes policiales, el conductor reaccionó de manera agresiva y comenzó a insultar al personal. Al advertir un fuerte olor a alcohol, se le practicó el dosaje, que arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Durante la inspección del vehículo, los policías también encontraron varias ruedas de autos y motos en el interior, cuya procedencia no pudo ser explicada por el conductor.

Por disposición del Segundo Juzgado Contravencional, a cargo de la Dra. Orozco, el hombre fue aprehendido y notificado por infracción a la Ley 9099 (artículos 45, 46 y 67 bis). Además, se dispuso la retención del vehículo y de su licencia de conducir.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.