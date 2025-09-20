Crueldad animal en la frontera: intentaron pasar 50 crías de aves de Mendoza a Chile en envases de jugo y 17 murieron en el camino

En el paso fronterizo incautaron 50 crías de aves que eran trasladadas ilegalmente desde Mendoza a Chile. 17 murieron por asfixia y deshidratación. Dos ciudadanos chilenos fueron detenidos y denunciados por maltrato animal.

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó 50 crías de aves que eran trasladadas desde Mendoza, hacia territorio chileno de manera ilegal.

El operativo se realizó en el complejo fronterizo Los Libertadores, y los responsables quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento comenzó cuando los funcionarios detuvieron un automóvil con dos ciudadanos chilenos. Durante la inspección, un agente observó envases vacíos de alimento para aves en la guantera del vehículo. Al preguntar a los ocupantes sobre su contenido, estos no dieron respuesta.

Ante la sospecha, los fiscalizadores realizaron una inspección más detallada y descubrieron que, en la ropa de los pasajeros, había 25 envases de jugo con aves en cada uno, sumando un total de 50 crías. Lamentablemente, 17 de ellas fallecieron debido a asfixia y deshidratación por las condiciones extremas del traslado.

Tras la denuncia al Ministerio Público, los dos ciudadanos fueron detenidos y pasaron a control de detención. Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que las aves no pertenecen a especies en peligro de extinción, pero sí se configuró un caso de maltrato animal, según la Ley chilena 21.020.