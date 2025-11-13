Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este viernes 14 de noviembre

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este viernes 14 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz para este viernes 14/11/2025

Estos son los cortes de luz para este viernes 14 de noviembre del 2025:

Guaymallén

En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.

Maipú

En calle Serna, entre Mirasso y Mitre; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En calle Blanco, entre Iriarte y barrio El Progreso, y adyacencias. En barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Álamo, entre calles N°10 y N°11; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle El Retiro, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y El Moro, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

En calle El Monte, entre Izuel y Monzón; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle Julio A. Roca con Champagnat y zonas aledañas. De 8.45 a 11.45 h.