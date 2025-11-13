Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este viernes 14 de noviembre

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este viernes 14 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Estos son los cortes de luz para este viernes 14 de noviembre del 2025:
Guaymallén
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Serna, entre Mirasso y Mitre; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle Blanco, entre Iriarte y barrio El Progreso, y adyacencias. En barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Álamo, entre calles N°10 y N°11; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle El Retiro, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y El Moro, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle El Monte, entre Izuel y Monzón; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Julio A. Roca con Champagnat y zonas aledañas. De 8.45 a 11.45 h.
Recomendaciones durante los cortes programados
Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:
- Desconectar equipos eléctricos sensibles.
- Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
- Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
- Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.