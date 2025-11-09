Remate de motos en Mendoza: cuándo es, dónde verlas y cómo participar

En el lugar se exhibirán 18 motos de distintos modelos, cilindradas y de diversas características.

El Poder Judicial de Mendoza realizará un nuevo remate de vehículos el próximo 13 de noviembre, desde las 9.30, en la Oficina de Subastas, ubicada en San Martín 322, planta baja, Ciudad de Mendoza.

Detalles del remate

Previo a la venta, los interesados podrán visitar los rodados el 12 de noviembre, de 15 a 17 horas, en la Playa de Secuestros Municipal, situada en Independencia 650.

En el lugar se exhibirán 18 motos de distintos modelos, cilindradas y características.

¿Cómo participar?

Para participar, los oferentes deberán presentarse con su DNI y contar con el dinero suficiente para abonar el 10% del valor ofertado, más la comisión de la martillera (10%) y el impuesto fiscal (2,25%).

El saldo restante deberá depositarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de la aprobación de la subasta.

Desde el Poder Judicial recordaron que, si no se cumple con estas condiciones, la operación quedará sin efecto y se perderá el importe abonado.

Los vehículos serán entregados una vez cancelado el precio total, en el estado en que se encontraban durante la exhibición, sin posibilidad de reclamos posteriores. Además, los trámites y gastos de inscripción estarán a cargo del comprador.

Esta medida busca evitar riesgos ambientales y de seguridad derivados del almacenamiento prolongado de los vehículos secuestrados.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 261 5762349 o 261 5521623.