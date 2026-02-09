Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 4 departamentos este martes 10 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 10 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 10 de febrero

Guaymallén

En calle Sánchez, entre Starace y Tomás Godoy Cruz, en el loteo Las Rosas N°3; Los Corralitos. De 14.00 a 18.00 h.

Entre calles Pedro Molina, Mitre, Santa María de Oro y Francisco de La Reta. Entre calles Correa Saa, Francisco de La Reta, Uruguay y Pedro Palacios; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Florida, hacia el sur de El Bajo; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Camino Ganadero (o Colonia Rosario), hacia el este de calle El Cementerio. Afecta a Terracuy S.A. De 9.30 a 13.30 h.

En Carril Nacional (o calle San Martin), hacia el Sur de Bernardo Quiroga. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael