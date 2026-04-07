Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 8 de abril

Edemsa realizará cortes en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 8 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Estos son los cortes de luz para este miércoles 8 de abril:
Guaymallén
- En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Proyectada G131. En calle Miralles, entre Grenón y Ferrari. En calle San Miguel, hacia el sur de Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 15.00 h.
Las Heras
- En calle San Cayetano y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de Ruta Nacional N°7 con Ruta Provincial N°52. En loteo Álvarez, en el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y adyacencias; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40. Entre calles Proyectada J565, De la Estación, La Cordillera, Ruta Provincial N°15, barrio El Porvenir y zonas aledañas; Ugarteche. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- En la intersección de calle Perito Moreno con Santa Clara y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h.
- En calle Perito Moreno, entre Santa Rita y Santa Clara, y adyacencias; Santa Blanca. De 11.15 a 14.00 h.
- En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En la intersección de calle San Juan con Santa Lucía y zonas aledañas. En calle San Carlos. En calle Santa Lucía, hacia el este de San Juan; Colonia San Francisco. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Ruta Provincial N°89 y Escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 11.30 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Escuela Malvinas Argentinas. En finca Las Pircas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Neme, Bascuñán, Rutas Tabanera y Provincial N°92. En calle Quintana; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calles Furlotti y Furlotti II, entre Costa Canal Uco e Independencia; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Florida y Guiraldes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Zavattieri, entre Santa Teresa y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.