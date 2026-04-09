Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 10 de abril

Edemsa realizara tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 10 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 10 de abril

Estos son los cortes de luz para este viernes 10 de abril:

Ciudad

En calle Perú, entre Gutiérrez y Sarmiento. De 8.30 a 10.30 h.

Entre calles Cadetes Chilenos, San Martín, Soler y España. De 9.15 a 13.15 h.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre 2 de Mayo y Nuevos Vecinos. En pasaje Lemos, hacia el oeste de Severo del Castillo. En pasajes Pelayes y Barrera, hacia el este de Severo del Castillo. En callejón Aguirre, hacia el este de Severo del Castillo. En los barrios Santa María, San Vicente, Los Olivos y zonas aledañas; Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Tirasso, entre Mendoza y Santo Tomás de Aquino. En calle Fritz Roy, hacia el oeste de Tirasso, y en calle La Purísima. En barrio Amanecer y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En calle Roque Sáenz Peña, entre Félix Araujo y Severo del Castillo. En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña. En calle Proyectada V276 y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En callejón Walker, hacia el este de calle Terrada, y zonas aledañas; Perdriel. De 10.00 a 12.00 h.

Entre calles Cabrini, San Martín, Ugalde, Rafael Obligado y adyacencias; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priuski. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro. En callejón Núñez. En calle Castor Sarmiento, hacia el sur de Santa María de Oro. En callejón Priuski, entre calles Flores y Vicente López y Planes, y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

En calle El Álamo, entre Rodríguez y 25 de Mayo, y zonas Aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle La Carrera (o Ruta Provincial N°89), entre finca La Catalina y Paso de Las Carreras; San José. De 9.30 a 13.30 h.

En calle La Gloria. En barrios Presidente y Schonstatt II; Villa Bastías. De 10.00 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Calígoli; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

En calles Yrigoyen Sur y Los Tamarindos. En barrios Obreros Municipales y Sanidad. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle La Cancha y callejón Santader; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael