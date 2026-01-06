Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 7 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 7 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Miércoles 07/01/2026

Este miércoles habrá tareas de mantenimiento en barrios de:

Guaymallén

En calle Las Verbenas, hacia el sur de Triunvirato y zonas aledañas; Buena Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Martín Fierro, Lisandro Moyano, Ejército Argentino y Olascoaga. Entre calles Manuel A. Sáez, José Lencinas, Pascual Segura y Lisandro Moyano y áreas adyacentes; El Zapallal. De 14.30 a 18.30 h.

Lavalle

En calle Montenegro, hacia el oeste de Dorrego y zonas aledañas; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°34 y callejón Mocayar y áreas adyacentes; Jocolí. De 9.45 a 11.45 h.

En la intersección de callejón Estrella y calle Proyectada V32; El Carmen. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

Entre calles Los Aromos, Álzaga, Pueyrredón y Viamonte. En calle Álzaga Entre Pueyrredón y Larrea y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.

Maipú

En calle Del Bosque entre Pescara y Roma y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes y zonas aledañas; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

En Calle La Gaucha, hacia el sur de General San Martin; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Cisterna, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. Afecta al barrio Virgen de Luján; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Navarro, El Indio, La Virgen y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael