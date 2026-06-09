Encontraron a Luciana Alarcón: la adolescente de 15 años era buscada intensamente en Córdoba

Tras horas de incertidumbre y un amplio operativo de búsqueda, confirmaron que Luciana Alarcón fue hallada con vida y se encuentra en buen estado de salud.

Luego de una intensa búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad, bomberos y organismos nacionales, este martes confirmaron que Luciana Alarcón, la adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba, fue encontrada sana y salva. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien llevó tranquilidad a la familia y a toda la comunidad que seguía de cerca el caso.

“Luciana está bien, está sana y está salva. La fiscalía de Jesús María dará más detalles de la causa judicial”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales. La desaparición de la adolescente había generado una enorme preocupación en la provincia. Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía al salir del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya.

Según trascendió, la joven solía esperar a su hermana en una parada cercana para regresar a su casa junto a su familia. Sin embargo, cuando la hermana terminó la jornada escolar, Luciana ya no estaba en el lugar.

La falta de contacto aumentó la preocupación debido a que su teléfono celular permanecía apagado desde ese momento. Tras la denuncia presentada por la familia, se activó un importante operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

En los rastrillajes participaron cerca de 100 efectivos, más de 20 móviles policiales, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), unidades especiales y un helicóptero que sobrevoló distintas zonas de búsqueda.

Además, el caso alcanzó relevancia nacional luego de que se activara la Alerta Sofía, mecanismo utilizado para la localización urgente de menores desaparecidos.

Cómo se encuentra Luciana Alarcón

De acuerdo con la información oficial, Luciana Alarcón fue trasladada a un centro de salud para recibir asistencia médica y realizar los controles correspondientes.

Las autoridades indicaron que se encuentra en buen estado general, aunque por tratarse de una menor de edad solicitaron preservar su privacidad y la de su familia durante las próximas horas.

Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni dónde permaneció durante el tiempo que estuvo desaparecida. La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Jesús María, que en las próximas horas brindará información oficial sobre el hallazgo y los avances de la investigación.