Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este miércoles 10 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 10 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 10 de junio

Habrá cortes de luz este miércoles 10 de junio en barrios de:

Guaymallén

En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En Barrio San Alberto. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En calles Cambiaggi, Sánchez y Buenos Aires, en las inmediaciones de Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En el barrio Mendoza Norte Country Club. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

Entre calles Río Gallegos, Santa Fe, Las Margaritas y Modesto Lima. De 8.45 a 12.45 h.

En calles Proyectadas J468, J467, J466 y zonas aledañas; Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle San Martín con Santa Fe y adyacencias; Mayor Drummond. De 11.15 a 14.00 h.

Tupungato

En calle Valderrama, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Sarmiento. En loteo Arales y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Latorre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Castillo, hacia el sur de Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el sur de Castillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael