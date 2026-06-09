“¿Querés casarte conmigo?”: le propuso matrimonio en pleno show de Daniel Agostini y la respuesta dejó a todos en shock

Lo que parecía una romántica declaración de amor terminó convirtiéndose en un momento inesperado que se volvió viral. Ocurrió durante un recital de Daniel Agostini y las imágenes recorren las redes sociales.

Una noche de música y fiesta terminó transformándose en una escena que nadie esperaba. Durante un recital del cantante de cumbia Daniel Agostini, un joven decidió aprovechar la ocasión para realizar una propuesta de matrimonio frente a cientos de personas. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que se imaginaba. El episodio ocurrió en medio del show y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron lo sucedido.

Según muestran los videos que circularon en distintas plataformas, el joven logró subir al escenario y tomó el micrófono para dirigirse a su pareja.

Ante la mirada de los asistentes y con el artista presente, se arrodilló para hacer la clásica pregunta que suele marcar el inicio de una nueva etapa en la vida de muchas parejas.

“Te querés casar conmigo”, le preguntó. Durante algunos segundos, el público permaneció expectante esperando la respuesta de la mujer, mientras el clima se llenaba de emoción y nerviosismo.

Lo que parecía destinado a convertirse en una historia romántica tuvo un giro inesperado. Lejos de aceptar la propuesta, la joven decidió rechazarla frente a todos los presentes. Tras su respuesta, abandonó el escenario dejando al público completamente sorprendido.

El momento generó una mezcla de silencio, incomodidad y asombro entre quienes seguían la escena, mientras muchos intentaban comprender lo que acababan de presenciar.

Las imágenes del episodio no tardaron en hacerse virales. En pocas horas acumularon miles de reproducciones, comentarios y compartidos en distintas plataformas. Mientras algunos usuarios expresaron empatía con el joven por la situación vivida, otros abrieron el debate sobre las propuestas de matrimonio públicas y la presión que pueden generar cuando la respuesta no ha sido previamente conversada entre la pareja.