Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 6 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 6 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Martes 06/01/2026

Este martes 6 de enero habrá tareas de mantenimiento en barrios de:

Ciudad

Entre calles Cerro Chimenea, Boulevard Cerro Los Gemelos, Cerro Banderitas, Cerro San Isidro y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén

Entre calles 25 de Mayo, Cobos, Joquín V. González y Guido Spano; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.

Luján

En la Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle N°6 (ó del kilómetro N°44); Anchoris. De 8.45 a 10.45 h.

Entre calles Laguna del Rosario, Embalse el Carrizal, Roque Sáenz Peña y Embalse Potrerillos. En barrios Los Olivos, Santa Clara y zonas aledañas; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Alsina, hacia el este de Rodríguez; Luzuriaga. De 8.00 a 10.00 h.

Lavalle

En calle Proyectada V294 y adyacencias; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Geniolli y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Morón, entre María Ester y Colón, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Frutícola Don Narciso, hacia el oeste de Gerardi y Correa, y zonas aledañas; Los Sauces. De 9.20 a 13.20 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Santander y Cubillos; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

En calle El Retiro, hacia el este de Muzaber. En Simone S.A.; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael