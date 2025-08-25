Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 26 de agosto

Edemsa realizará cortes en Ciudad, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este martes 26 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Estos serán los cortes de luz para este martes 26 de agosto
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Martes 26/08/2025
Ciudad
- Entre calles Belgrano, Chaco, Italia y Jorge A. Calle. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- Entre calles Pedro Pascual Segura, San Rafael, Chaco y Lisandro Moyano. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Almirante Brown, entre Tirasso y La Surgente. En los barrios Constitución, Jardín El Sauce y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.
- En el kilómetro N°1.151 de la Ruta Nacional N°7. En Vialidad Nacional y adyacencias; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Los Salamanquinos. En el barrio Cooperativa Fray Luis Beltrán y cercanías; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Garibaldi, entre Belgrano y San Luis. En calle Belgrano, entre María Ester y Leandro N. Alem. En los barrios Cuyum I, II y III y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Villanueva, entre El Pantano y Proyectada V160. En calle El Pantano, entre Villanueva y Ruta Provincial N°36. En callejón Guerrero y adyacencias; 3 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En calle Carpa, entre La Luz y Uvexport S.A. En calle Armani, María Canet y Armendáriz. De 9.10 a 13.10 h.
- Entre las Rutas Provinciales N°92 y N°94. En el loteo Fabianci y adyacencias; Vista Flores. De 9.20 a 13.20 h.
San Carlos
- En calle Los Paramillos, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En el callejón Agrario, entre Gutiérrez y Delboni; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Lucato y La Lonja; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°200, hacia el oeste de callejón Copado; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.