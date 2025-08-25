Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 26 de agosto

Edemsa realizará cortes en Ciudad, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 26 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este martes 26 de agosto

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Martes 26/08/2025

Ciudad

Entre calles Belgrano, Chaco, Italia y Jorge A. Calle. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras

Entre calles Pedro Pascual Segura, San Rafael, Chaco y Lisandro Moyano. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Almirante Brown, entre Tirasso y La Surgente. En los barrios Constitución, Jardín El Sauce y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

En el kilómetro N°1.151 de la Ruta Nacional N°7. En Vialidad Nacional y adyacencias; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

Maipú

En calle Los Salamanquinos. En el barrio Cooperativa Fray Luis Beltrán y cercanías; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Garibaldi, entre Belgrano y San Luis. En calle Belgrano, entre María Ester y Leandro N. Alem. En los barrios Cuyum I, II y III y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Villanueva, entre El Pantano y Proyectada V160. En calle El Pantano, entre Villanueva y Ruta Provincial N°36. En callejón Guerrero y adyacencias; 3 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En calle Carpa, entre La Luz y Uvexport S.A. En calle Armani, María Canet y Armendáriz. De 9.10 a 13.10 h.

Entre las Rutas Provinciales N°92 y N°94. En el loteo Fabianci y adyacencias; Vista Flores. De 9.20 a 13.20 h.

San Carlos

En calle Los Paramillos, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael