Combustible más barato: la estación en Mendoza con mayor descuento para cargar de noche

YPF amplió los descuentos nocturnos y ahora los clientes pueden ahorrar hasta un 9% por litro. La promoción apunta a incentivar las cargas en horario ese horario y al uso de la App oficial.

Desde este miércoles a la medianoche, YPF duplicó el descuento por carga nocturna en todas sus estaciones de servicio, aplicable a naftas y gasoil.

La rebaja pasó del 3% al 6%, buscando compensar la reciente suba de precios de combustibles y mantener la rentabilidad de las estaciones en horario nocturno.

El beneficio se aplica solo al pagar con la App YPF y está disponible entre las 00 y las 6 de la mañana. La promoción es sin límite de monto ni volumen, salvo para el gasoil Grado 2, que cuenta con un tope de 150 litros mensuales.

En estaciones con autodespacho habilitado, los clientes pueden cargar por su cuenta y acceder a un descuento adicional del 3%, elevando el ahorro total al 9%.

Según datos oficiales, el descuento nocturno permitió que el volumen de cargas mediante la App YPF se duplicara. Más de 2 de cada 10 litros se cargan de noche a través de la aplicación, y la Infinia, la nafta premium de la marca, es la más elegida por los usuarios nocturnos.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, aseguró que la medida busca “hacer rentables las estaciones de servicio en horario nocturno y fidelizar a los clientes a través de herramientas digitales”.

7 de cada 10 usuarios que cargan de noche ahora lo hacen por primera vez, evidenciando un cambio en los hábitos de consumo. En las estaciones con autodespacho, la participación de la App YPF alcanza el 60% del volumen nocturno, triplicando los niveles previos.

¿Cómo quedan los precios de noche y dónde aprovechar el mayor descuento?

Con el 6% de descuento nocturno, el litro de nafta súper que cuesta $1.298 en Mendoza baja a $1.220, mientras que la Infinia pasa de $1.505 a $1.415.

Si se utiliza la terminal de autodespacho, el ahorro puede llegar al 9%, llevando los precios de la nafta súper a $1.170y de la Infinia a $1.375.

En Mendoza, la única estación de YPF con autodespacho habilitado se encuentra en Luján de Cuyo, sobre calle Boedo, cerca del Acceso Sur, un punto estratégico para quienes quieran aprovechar al máximo los descuentos nocturnos.