Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 9 de abril

Edemsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 9 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 9 de abril

Estos son los cortes de luz para este jueves 9 de abril:

Guaymallén

En el callejón Pellegrini, hacia el sur de Argumedo. En callejón Mirasso y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En la intersección de calles Lavalle y Salvador Civit y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.45 a 11.45 h.

Lavalle

Entre calles Tierra del Fuego, Balcarce, Santa Marta y Ruta Provincial N°24 y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Alexander Fleming, entre San Carlos y Moreno y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

Entre calles CV del Dique, Mario Gueli, Ruta Provincial N°16 y Ruta Provincial N°61, en el Barrio Puertas del Sol y áreas adyacentes; El Carrizal. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En la intersección de carril a Barrancas y calle 22 de marzo y zonas aledañas. Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Gardela, hacia el oeste de Ruta Provincial N°60; Isla Grande. De 9.30 a 13.30 h.

En carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur y zonas aledañas; San Roque. De 10.30 a 14.30 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno; Cordón El Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Estancia, entre calle La Vencedora y Ruta Provincial N°89, Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Luis Danti, hacia el oeste del Corredor Productivo, afecta a La Solariega S. A.; El Totoral. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

En calle 3 de febrero, entre Malvinas Argentinas y Costa Canal Uco; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Los Paramillos, El Campo, Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°143. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael