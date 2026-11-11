Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 12 de noviembre

Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 12 de noviembre

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este jueves 12 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 12 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este jueves 12 de noviembre:

Guaymallén

  • Entre calles Triunvirato, Las Verbenas, Godoy Cruz y Tirasso; Buena Nueva. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle José Vicente Zapata, entre Ejército de los Andes y Dorrego. En calle Dorrego, entre José Vicente Zapata y Adolfo Calle; Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.

Lavalle

  • En calle Gaya, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24. En callejón Villalobos y zonas aledañas; El Chilcal. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

  • En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de los Caracoles de Chacras; Vertientes del Pedemonte. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle Los Cóndores, hacia el oeste de Las Golondrinas y áreas adyacentes; Potrerillos. De 9.45 a 13.45 h.
  • En Ruta Provincial N°82, hacia el sur y norte de Los Cóndores. En el barrio Cuadro Estación y zonas aledañas; Potrerillos. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • Ente calles Las Margaritas, Mischeni, 2 de Abril y Quintana. En calle Quintana, hacia el este de Calle 577; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Los Salamanquinos, entre Rodríguez y 25 de Mayo; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • En calle Mosso, hacia el sur de calle N°3; Villa Seca. De 10.30 a 13.00 h.

Tupungato

  • En Ruta Provincial N°89, entre restaurante Los Alamitos y Paso de la Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y zonas aledañas; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
  • En la intersección de calles Valderrama y El Álamo y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En Ruta Provincial N°88, entre calles Patricias Mendocinas y Miranda. En los barrios Presidencia III y Volcán; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En Ruta Nacional N°143, hacia el este de calle Fuerte San Juan. En camping y cabañas Zion y centro comercial Pávez; Pareditas. De 8.30 a 12.30 h.
  • En Ruta Nacional N°40 vieja, entre calles Aguirre y Belgrano; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
  • En Ruta Nacional N°40 vieja, entre calles Aguirre y Modesto Encina; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre calles La Pichana, Gatica, Vicente Morán y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 9.20 a 13.20 h.
  • Entre calles Belgrano, Bauter, Pueblo Benegas Rebaños y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Zardini, entre Calle 6 y Calle 7 y áreas adyacentes; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.
  • En Ruta Nacional N°143, entre Cubillos y Perdiguez; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Gasques, entre Sáez Foster y Martínez; La Llave. De 15.30 a 19.30 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

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