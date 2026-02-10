Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 11 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 11 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 11 de febrero

En estos lugares habrá tareas de mantenimiento este miércoles 11 de febrero.

Guaymallén

Entre calles Tomas Godoy Cruz, Lucio Mansilla, Bandera de los Andes y Mitre. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Gorriti, Allayme, Saavedra y Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Francisco del Monte, hacia el este de Gobernador Francisco Gabrielli; San Francisco del Monte. De 9.45 a 12.45 h.

Las Heras

En el barrio La Bastilla y áreas adyacentes; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Montenegro, entre Dorrego y ProyectadaV417; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Luján

En la intersección de callejón Finca Cabrini y calle General Martín Güemes y zonas aledañas; Pedriel. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de calles Arturo Funes y Caran. En el barrio Tierra, Sol y Luna y áreas adyacentes; Anchoris. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

Entre calles Las Rosas, Los Paraísos, Juan Agustín Maza y Manuel Cruz Videla oeste y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Las Rosas, Manuel Cruz Videla Oeste, Juan Agustín Maza y Los Jazmines; Cruz de Piedra. De 9.00 a 12.00 h.

San Carlos

En Calle N°2, entre El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Administración, entre Carril Calise Nacional y Guanda. Afecta calle Los Troncos. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael