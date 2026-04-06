Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 7 de abril

Edemsa realizará cortes de luz en departamentos de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 7 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 7 de abril

Estos son los cortes de luz para este martes 7 de abril:

Guaymallén

Entre calles General Lamadrid, Remedios de Escalada de San Martín, Juan Martín de Pueyrredón, San Juan de Dios y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles Manuel A. Sáez, Lisandro Moyano, Pedro Pascual Segura, 12 de Octubre y áreas adyacentes; El Zapallar. De 11.15 a 14.00 h.

En calle Ricardo Gutiérrez. En el barrio Los Ciruelos y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

En la intersección de calle España con Modesto Lima y zonas aledañas. De 9.15 a 12.00 h.

En el Parque Industrial Petroquímico. En calle Proyectada J716 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50, Lateral Sur del Acceso Este y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.45 a 18.45 h.

En la Ruta Provincial N°94, entre callejón El Nevado y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles San Martín y Pellegrini. De 9.00 a 13.00 h.

En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Pellegrini. En calle Pellegrini, entre Carril Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael