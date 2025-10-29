Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 30 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este jueves 30 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este jueves 30/10/2025

Estos son los cortes de luz para este jueves 30 de octubre:

Guaymallén

En la intersección de calle Cochabamba con Carril Urquiza y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejones N°5 y Arenas; El Algarrobal. De 9.00 a 15.00 h.

En la intersección de calle Lavalle con callejón Arenas y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Manuel A. Sáez, Olascoaga, Pedro Ortiz y Almafuerte. En la intersección de 25 de Mayo y Pedro Ortiz y zonas aledañas. De 8.30 a 10.30 h.

Luján

En calle Gobernador Ortiz, hacia el norte de Pueyrredón. En el barrio Cerro Alto; Chacras de Coria. De 15.00 a 17.00 h.

Entre calles Carrodilla, Bolivia, Rodríguez, Acceso Sur y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Bolivia, Manuel A. Sáez, Juan José Paso y Bahía Blanca. En loteo Idandi y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles Gardella, La Costa, Isla Grande y Ruta Provincial N°60. En calle La Costa, hacia el norte de Ruta Provincial N°60. En calle Prado, hacia el sur de Isla Grande, y adyacencias; Isla Grande. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

Entre calles El Álamo e Iriarte; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noroeste de calle La Gloria. En La Carrera; San José. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael