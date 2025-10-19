Se vienen las elecciones: cómo va a funcionar el transporte el domingo 26 de octubre

El domingo 26 de octubre, Mendoza implementará medidas para que las personas puedan llegar a sus lugares de votación. Conocé cómo se organizarán los servicios de transporte durante la jornada electoral.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre en todo el país.

Los mendocinos ya pueden consultar en qué escuela y mesa les corresponde votar, además de conocer qué cargos se renovarán en esta elección.

El padrón está disponible online en el sitio oficial www.padron.gob.ar. Para acceder, el votante debe ingresar su número de DNI, género, distrito electoral y el código de validación que aparece en pantalla. El sistema informará el establecimiento, dirección, número de mesa y orden de votación. Desde la CNE recordaron que los lugares de votación pueden haber cambiado respecto a elecciones anteriores, por lo que se recomienda verificar los datos antes del día del comicio.

Cómo va a funcionar el transporte

Para facilitar el acceso a los lugares de votación, Mendoza implementará medidas especiales de transporte durante la jornada electoral.

El transporte público será gratuito de 7 a 20 horas para todas las personas mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto.

El beneficio aplica a colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia y Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa únicamente durante la jornada electoral. Ese día, los servicios funcionarán con las frecuencias habituales de un domingo.

Cómo acceder al pasaje gratuito

Servicio urbano : presentar DNI o constancia de voto al chofer.

: presentar DNI o constancia de voto al chofer. Media y larga distancia: acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 horas con el DNI. Se entregará un boleto de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección, y el trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Después de las 20, los servicios volverán a tener la tarifa habitual.

Planificar el viaje

Usuarios del Gran Mendoza y Lavalle: pueden consultar horarios y recorridos en tiempo real mediante la app Mendotran Cuándo Subo.

pueden consultar horarios y recorridos en tiempo real mediante la app Mendotran Cuándo Subo. Media y larga distancia: consultar los horarios directamente con las empresas correspondientes.

Qué se vota en Mendoza el 26 de octubre

Durante las elecciones legislativas 2025, los mendocinos votarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). En esta ocasión se renovarán cargos a nivel nacional y provincial:

Nivel nacional: se eligen cinco diputados que representarán a Mendoza en el Congreso.

se eligen cinco diputados que representarán a Mendoza en el Congreso. Nivel provincial: se eligen 24 diputados y 19 senadores, distribuidos entre las cuatro secciones electorales.

Además, se renovará la mitad de los concejos deliberantes en 12 de los 18 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Los departamentos que no renuevan concejales en esta elección (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) votarán recién el 22 de febrero de 2026.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

El sistema BUP, implementado en Mendoza desde 2021, permite elegir en un solo documento todas las categorías del distrito. Cada votante recibirá dos boletas diferenciadas por color:

Celeste: cargos nacionales.

cargos nacionales. Verde: cargos provinciales.

Dentro del cuarto oscuro, el ciudadano debe marcar con una “X” la opción elegida, ya sea lista completa o por candidato, y luego doblar la boleta para depositarla en la urna correspondiente según el color.

Quiénes están obligados a votar

El voto es obligatorio para personas mayores de 18 y menores de 70 años que figuren en el padrón.

Es opcional para jóvenes de 16 y 17 años y para mayores de 70 años.

Documentos válidos para votar

Se puede votar únicamente con:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica.

DNI libreta verde o celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste (aunque tenga la leyenda “No válido para votar”).

DNI tarjeta.

No se aceptará el DNI digital del celular ni ejemplares anteriores a los que figuran en el padrón.

Qué pasa si no voto

Quienes estén obligados a votar y no concurran a las urnas deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario: