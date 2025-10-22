Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 23 de octubre

Edemnsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este jueves 23 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este jueves 23/10/2025

Guaymallén

Entre calles Tomás Godoy Cruz, Lucio Mansilla, Bandera de Los Andes, Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

En la intersección de calles Ferrari y Tabanera y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

En calle Lavalle, entre callejones N°5 y N°8, y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle San Martín Norte, entre calles N°150 y Los Pinos. En calle San Martín, entre Los Álamos y calle N°619. En calle Los Salamanquinos, entre San Martín y calle N°4, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle San Martín Sur, entre Belgrano y Proyectada V132. Entre calles Rivadavia, Medina Elías, Libertad, Alem, Belgrano y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Iriarte, entre Restaurant Pimienta y Sal y Bodega Coletto; El Zampal. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle N°2, hacia el sur de El Retiro. En el barrio El Cepillo; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Don Bosco, Belgrano y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael