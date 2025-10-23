Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 24 de octubre

Edemsa comunicó que este viernes habrá tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este viernes 24 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este viernes 24/10/2025

Viernes 24/10/2025

Guaymallén

Entre calles Godoy Cruz, Tirasso, Pedro del Castillo e Higueritas. Entre calles Chile, Polizzi, Montes de Oca y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

Hacia el sur de la intersección de calles El Carmen y Colón; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Salentein y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En EL Carril Nacional, entre calles Pellegrini y Chacón. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad, Ceferino Namuncurá, Eugenio Bustos y José Hernández. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre calles Sardini, El Zanjón, Yensen y Costa de las Vías; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.

Entre calles Pringles, Bartolomé Mitre, Chaco e Independencia. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles El Clavel, Apiolazza, Forte y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe