Buscan a Débora de 30 años que desapareció en Godoy Cruz

Débora Alexandra Moreno fue vista por última vez el viernes 6 de noviembre a las 19. La Fiscalía difundió sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó colaboración para dar con el paradero de Débora Alexandra Moreno, de 30 años, quien fue vista por última vez el pasado viernes 6 de noviembre de 2026, alrededor de las 19, en circunstancias que son investigadas.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, la mujer mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura delgada, tiene piel trigueña, ojos marrones y cabello oscuro.

Al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean, botas cortas con taco, una remera tipo torera blanca y negra y una campera de tipo peluche de color negro y morado.

En la búsqueda interviene la Fiscalía de Instrucción N° 18, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o que haya tenido contacto con ella se comunique de manera urgente al 911.