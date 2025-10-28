Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 29 de octubre

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 29 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este miércoles 29/10/2025

Estos son los cortes de luz para este miércoles 29 de octubre:

Guaymallén

En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el oeste de Carril Rodríguez Peña; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Adolfo Calle, Rufino Ortega, Pedro Vargas y Tupungato; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Brandsen, entre Nápoles y Ruta Provincial N°15. En el narrio Paula Albarracín de Sarmiento, en loteo Ribera y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Matienzo, Ejército Libertador, Perón y Pablo Pescara. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Carril Rodríguez Peña con Jerónimo Ruiz y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Canal Pescara, entre San Francisco del Monte y Dorrego, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Don Bosco, hacia el sur de loteo Sorbello; Rodeo del Medio. De 15.00 a 17.00 h.

En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Espejo Este. En callejón Morelato; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

Entre calles El Álamo, Ruano y Los Cerezos. En Nogales del Plata S.A. y Fourcade. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Antonio Barrera y Reina. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos