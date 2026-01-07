Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 8 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 8 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Jueves 08/01/2026
Este jueves habrá tareas de mantenimiento en barrios de:
Las Heras
- En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Pedro Pascual Segura y Manuel A. Sáenz; El Plumerillo. De 8.00 a 11.00 h.
Lavalle
- Entre calles Guido Lavalle, Proyectada V274, Proyectada V270 y Proyectada V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.
Luján
- En calle Costa Flores, en el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 8.00 a 13.00 h.
- En calle Nicolas de La Reta, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre Victor Hugo y Los Pinops. en calle Buenos Aires, Defensa, Olascoaga y Saavedra y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En la intersección de calle Bernardo Quiroga y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Martin, entre Ruta Nacional N°40 y calle José Cerda. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Duma, hacia el norte de El Retiro. De 9.20 a 13.20 h.
San Rafael
- Entre calles Belisario Roldán, Alemania, Telles Meneses y Alem. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Arizu, Adolfo Calle, Doña Damasia y Neme y áreas adyacentes; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.