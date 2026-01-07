Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 8 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 8 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Jueves 08/01/2026

Este jueves habrá tareas de mantenimiento en barrios de:

Las Heras

En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Pedro Pascual Segura y Manuel A. Sáenz; El Plumerillo. De 8.00 a 11.00 h.

Lavalle

Entre calles Guido Lavalle, Proyectada V274, Proyectada V270 y Proyectada V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Luján

En calle Costa Flores, en el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 8.00 a 13.00 h.

En calle Nicolas de La Reta, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre Victor Hugo y Los Pinops. en calle Buenos Aires, Defensa, Olascoaga y Saavedra y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En la intersección de calle Bernardo Quiroga y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Martin, entre Ruta Nacional N°40 y calle José Cerda. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Duma, hacia el norte de El Retiro. De 9.20 a 13.20 h.

San Rafael