Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 25 de septiembre

Edemsa señaló que habró trabajos en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Maipú, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este jueves 25 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Maipú, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este jueves 25 de septiembre en Mendoza
Ciudad
- Entre calles Puente de Inca (o Potrerillos), Padre Llorens, Gran Capitán y Cerro Cristo Redentor. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Ingeniero Silveyra, Suriani, Cervantes y Talcahuano y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En Ruta Provincial N°33, hacia el norte de calle Franciscone y áreas adyacentes; Gustavo André. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Dorrego, hacia el sur de Palomares y zonas aledañas; El Vergel. De 10.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Barcala, entre Tropero Sosa y callejón Zanichelli. En calle Tropero Sosa entre Patagonia y canal Pescara y zonas aledañas. De 11.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calles Tropero Sosa y Patagonia, en el barrio Los Ceibos y áreas adyacentes. De 14.30 a 16.30 h.
- En la intersección de calles Riveros e Isla Grande y zonas aledañas; Isla Chica. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de calles Barcala y Gatica y áreas adyacentes. De 9.00 a 11.00 h.
- En la intersección de calles Canal Pescara (o Ruiz) y Proyectada I156, en el barrio Unión y Patria y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle El Molino, hacia el este de Ruta Nacional N°40 vieja; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Independencia, entre Calle 3 de Febrero y Leopoldo Suárez, afecta calle Lemos y barrio Lemos Ii; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Independencia, Galmarini, Ghilardi y Leopoldo Suarez, afecta barrio Luis Ángel Firpo y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Finca Papes, entre El Retiro y Dumas; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Juan Sutter, Vicente López, 20 de Junio y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 9.40 a 13.40 h.
- En Ruta Provincial N°175, entre Castro y El Escorial y zonas aledañas; Las Malvinas. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Bartolomé Mitre, Pichincha, Juan Agustín Maza y Pringles. De 9.00 a 13.00 h.