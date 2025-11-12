Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 13 de noviembre

Edemsa señaló que las tareas de mantenimiento afectarán a barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este jueves 13 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz para este jueves 13 de noviembre del 2025:

Las Heras

En la intersección de Avenida Champagnat con calle Regalado Olguín y zonas aledañas; El Challao. De 8.15 a 12.15 h.

Luján

En las manzanas “B” y “C” del barrio Aires de Fader. De 10.30 a 13.30 h.

En calle Roque Sáenz Peña, entre Violeta de los Alpes y Pincolini. En calle Guardia Vieja, entre Telva Barrera y Roque Sáenz Peña. En barrio Bodega Vistalba; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Almirante Brown y Viamonte y adyacencias. En fideicomiso Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Proyectada I41, entre Chacabuco y Los Salamanquinos; Fray Luis Beltrán. De 12.15 a 14.45 h.

En calle Santa Clara entre Rutas Nacional N°7 y Provincial N°50. En Ruta Provincial N°50, entre calles Landis y Santa Clara. En loteo San Roque y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.15 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre La Manga y Bodega Julio Coletto; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Ejército de Los Andes y Chacón. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Quiroga, hacia el norte de El Indio. En calle Constantini; Eugenio Bustos. De 11.00 a 15.00 h.

San Rafael

En calle La Vilina, entre Ruta Nacional N°143 y callejón Mora; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Deán Funes, Roca, Casnati y Fray Inalicán. De 12.00 a 14.00 h.

Entre calles La Lonja, Cubillos, Lucato y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Los Inquilinos, entre Rodríguez y El Moro; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.