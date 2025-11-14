Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este sábado 15 y domingo 16 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

La empresa Edemsa informó que este sábado 15 y domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

Estos son los cortes de luz para este fin de semana

Estos son los cortes de luz para este sábado 15 de noviembre del 2025:

Tupungato

Entre calles Italia, Gertrudis Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Los Nogales. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Lovoski, entre calle “C” y Furno; El Zampalito. De 8.00 a 9.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Estos son las tareas de mantenimiento que se realizarán el domingo 16 de noviembre

Ciudad

En la intersección de calle Videla Castillo con Santiago del Estero y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.

Guaymallén

En calle Francisco de la Reta, entre Santa María de Oro y Cervantes Saavedra. En calle Tomás Godoy Cruz, entre Lencinas y Las Heras. Entre calles Emilio Civit, Lavalle, Godoy Cruz y Francisco de la Reta. En calle Matienzo, entre Pascual Toso y O’Brien. En calle Pedernera, entre Godoy Cruz y Santa Fe; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Barcala, Ejército Libertador, Juan Domingo Perón y Patricias Argentinas. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.