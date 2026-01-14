Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este jueves 15 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este jueves en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 15 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Jueves 15/01/2026

Este jueves habrá cortes en:

Ciudad

Entre calles Italia, 12 de Febrero, Fader, Moyano y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

En calle Guariento, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la intersección de calle Pueyrredón con Los Abedules y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En la Ruta Provincial N°50. En barrio La Sarita y zonas aledañas; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

San Rafael