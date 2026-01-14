Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este jueves 15 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este jueves en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 15 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Jueves 15/01/2026
Este jueves habrá cortes en:
Ciudad
- Entre calles Italia, 12 de Febrero, Fader, Moyano y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
- En calle Guariento, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calle Pueyrredón con Los Abedules y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En la Ruta Provincial N°50. En barrio La Sarita y zonas aledañas; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Estación Transformadora Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle La Costa, entre El Zorzal y Rebolledo; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°7, y adyacencias; Atuel Norte. De 8.20 a 12.20 h.
- En Cajón de Mayo, hacia el sur de Ruta Provincial N°190; Punta de Agua. De 13.30 a 17.30 h.