Mendoza: habrá cortes de luz en 2 departamentos este sábado 25 de octubre

Este sábado 25 de ocubre habrá tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán y San Carlos.
La empresa Edemsa informó que este sábado 25 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Tunuyán y San Carlos.
Lugares y horarios de los cortes de luz para este sábado 25/10/2025
Tunuyán
- Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Julio A. Roca. En el barrio Covitihm. De 14.30 a 18.30 h.
- Hacia el sur de la intersección de callejón Gerardi y Correa con Domínguez; Los Sauces. De 9.00 a 11.00 h.
San Carlos
- En calle Duma, 500 metros hacia el sur de Los Indios; El Cepillo. De 8.30 a 10.30 h.