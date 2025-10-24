Mendoza: habrá cortes de luz en 2 departamentos este sábado 25 de octubre

Este sábado 25 de ocubre habrá tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán y San Carlos.

La empresa Edemsa informó que este sábado 25 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Tunuyán y San Carlos.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este sábado 25/10/2025

Tunuyán

Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Julio A. Roca. En el barrio Covitihm. De 14.30 a 18.30 h.

Hacia el sur de la intersección de callejón Gerardi y Correa con Domínguez; Los Sauces. De 9.00 a 11.00 h.

San Carlos