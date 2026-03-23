Mendoza: habrá cortes de luz en 2 departamentos este martes 24 de marzo

Edemsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán y San Carlos.

Edemsa informó que este martes 24 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán y San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 24 de marzo

Este martes 24 de marzo habrá cortes de luz en:

Tunuyán

Entre calles 25 de Noviembre, San Martín, Fray Luis Beltrán y Lavalle. De 11.00 a 15.00 h.

San Carlos