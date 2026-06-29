Las Heras: fueron a defender a una mujer que era agredida por su pareja y terminaron baleados

Dos hombres fueron baleados tras salir en defensa de una mujer que era golpeada por su pareja en el barrio 30 de Octubre. El agresor se retiró del lugar, regresó minutos después armado y abrió fuego contra los vecinos que habían intervenido.

Dos vecinos resultaron heridos de un disparo durante la madrugada del sábado luego de intervenir para defender a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en el barrio 30 de Octubre, en Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.20 y es investigado por personal de la Comisaría 36ª. De acuerdo con la información policial, una discusión en la vía pública derivó en una violenta agresión contra una mujer de 28 años. Al advertir la situación, dos vecinos decidieron intervenir para asistirla.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor abandonó el lugar tras el enfrentamiento inicial. Sin embargo, minutos después regresó a bordo de un vehículo y abrió fuego contra los hombres que habían salido en defensa de la víctima.

Como consecuencia del ataque, un hombre de 53 años recibió disparos en ambas piernas y además sufrió un corte en el cuero cabelludo. En tanto, el otro vecino, de 64 años, fue alcanzado por proyectiles en la mano derecha, la pelvis y el muslo izquierdo.

Ambos heridos fueron trasladados en primera instancia al Hospital Carrillo y posteriormente derivados al Hospital Central para una mejor atención. La mujer que había sido agredida no presentó lesiones.

En el lugar del ataque, efectivos policiales secuestraron cuatro vainas servidas y preservaron distintos rastros para que sean analizados por Policía Científica. La causa quedó a cargo de la Fiscalía, que también dispuso la intervención del Equipo de Asistencia a la Víctima, mientras avanza la búsqueda del presunto autor del ataque.