Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará en julio de 2026 tras el aumento de la AUH

Aunque la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores durante julio, la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas recibirán un aumento del 2,15%, lo que elevará el monto total que perciben miles de familias.

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar mantendrán los mismos montos durante julio de 2026, ya que este programa no se actualiza mediante la fórmula de movilidad de la Anses. Sin embargo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán un incremento del 2,15%.

La Tarjeta Alimentar no cuenta con un mecanismo automático de actualización, por lo que continuará con los valores fijados por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano.

Montos de la Tarjeta Alimentar en julio

Los importes vigentes del beneficio son:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para familias con tres o más hijos.

El beneficio se acredita de manera automática a través del intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Está destinado a familias con hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad, por lo que no es necesario realizar ningún trámite para acceder al subsidio.

AUH: cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

Con el aumento del 2,15%, la AUH ascenderá a $148.049 por hijo. No obstante, la mayoría de los titulares percibe el 80% del beneficio, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

De esta manera, los montos mensuales quedarán conformados de la siguiente forma:

1 hijo: $118.439,20 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $190.689,20.

2 hijos: $236.878,40 + $113.299 = $350.177,40.

3 hijos: $355.317,60 + $149.425 = $504.742,60.

4 hijos: $473.756,80 + $149.425 = $623.181,80.

5 hijos: $592.196 + $149.425 = $741.621.

6 hijos: $710.635,20 + $149.425 = $860.060,20.

En los casos en que el Ministerio de Salud verifique automáticamente los controles sanitarios y el calendario de vacunación de niños de hasta 4 años, las familias cobrarán el 100% de la AUH. En esas situaciones, el pago total por un hijo alcanzará los $220.299.

Además, las familias con hijos de hasta 2 años inclusive seguirán percibiendo el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en julio aumentará a $55.841.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo también reciben la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. En julio, la liquidación estará compuesta por:

$118.439,20 correspondientes al 80% de la Asignación por Embarazo.

$72.250 de Tarjeta Alimentar.

$55.841 del Complemento Leche.

En total, percibirán $246.530,20.

PNC para madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos también recibirán el aumento del 2,15% y el bono extraordinario de $70.000 establecido para julio por el Decreto 532/2026.

Los montos finales serán:

1 hijo: $411.989,33 de haber + $70.000 de bono + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $534.239,33.

2 hijos: $411.989,33 + $70.000 + $81.936 = $563.925,33.

3 o más hijos: $411.989,33 + $70.000 + $108.062 = $590.051,33.

Cuándo estarán disponibles las liquidaciones

Las liquidaciones correspondientes a julio de 2026 podrán consultarse desde el 8 de julio en Mi Anses. A partir de esa fecha, los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo y las PNC para madres de siete hijos podrán ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para conocer el detalle de los haberes que recibirán.