Mendoza: habría amenazado a su pareja con un arma en Maipú y terminó detenido tras un llamado al 911

Una médica psiquiatra alertó al 911 luego de que una paciente le contara que su pareja la estaba amenazando de muerte con un arma. El sospechoso fue detenido y la Policía secuestró un arma calibre 22.

Un hombre fue detenido durante la madrugada en el distrito de Coquimbito, en Maipú, en un procedimiento vinculado a un caso de presunta violencia de género.

El operativo se activó luego de un llamado al 911 que alertó a la Policía sobre una situación de riesgo.

La comunicación fue realizada por una médica psiquiatra, quien informó que una paciente le había contado que su pareja la estaba amenazando con un arma de fuego. A partir de ese aviso, efectivos policiales se trasladaron hasta el domicilio señalado para verificar lo que ocurría.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la mujer, quien confirmó que el hombre la había amenazado de muerte. Frente a ese relato, los policías procedieron a la detención del sospechoso.

Durante el procedimiento también se secuestró un arma calibre 22 y dos cargadores, elementos que quedaron incorporados a la causa como parte de la investigación.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno se iniciaron las actuaciones correspondientes y el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.