Mendoza: estos son los cortes programados para este sábado 27 y domingo 28 de septiembre en 5 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenmiento en barrios de Tunuyán, San Rafael, Ciudad, Guaymallén y Las Heras.

La empresa Edemsa informó que este sábado 27 y domingo 28 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Tunuyán, San Rafael, Ciudad, Guaymallén y Las Heras.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este sábado 27 y domingo 28 de septiembre en Mendoza

En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:

Sábado 27/09/2025

Tunuyán

Entre calles Tomás Godoy cruz, Mariano Moreno, San Martín y La Argentina; De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Capdeville, República de Siria, Los Sauces y Ballofet y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

Domingo 28/09/2025

Ciudad

Entre calles Sarmiento, 25 de Mayo, Rivadavia, Belgrano y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Paso de Los Andes, entre Emilio Civit y Arístides Villanueva. En calles Granaderos, Martín Zapata y Julio A. Roca. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Espejo, Chile, Sarmiento y Perú. De 9.00 a 13.00 h.

En calles Martín Güemes, Thays, San Francisco de Asís y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Las Cañas, entre Aramburu y Pedro Vargas. En la intersección de calles Uspallata y Lamadrid y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras