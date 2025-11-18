Mendoza: estos son los cortes de luz programados para este miércoles 19 de noviembre en 9 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.
La empresa Edemsa informó que este miércoles 19 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.
Estos son los cortes de luz para este miércoles
Estos son los cortes de luz para este miércoles 19 de noviembre del 2025:
Ciudad
- En calle Mario Benedetti. En el Acceso 3 al autódromo, en barrio 31 de Mayo. Camino hacia Dique Frías. En asentamiento Favaloro y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Mosconi, San Martín, José Manuel Estrada y Patricias Mendocinas. De 8.30 a 12.00 h.
Guaymallén
- En el loteo Los Chilcaneños; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.00 h.
- En las inmediaciones a la intersección de calles Villanueva con Cochabamba. De 9.40 a 13.10 h.
- Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón. Dpto: Guaymallén.. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Balloffet, Mosconi, Cipolletti, Libertador General San Martín y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejón N°5, hacia el sur de Lavalle. En callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle. En calle San Esteban, hacia el norte de Lavalle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- Entre calles Azcuénaga, Bustamante, 20 de Septiembre, San Martín y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Colombres, República de Siria, 9 de Julio, San Martín y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Libertad, entre España y Alejandro Suárez. Entre calles Emilio Civit, Barcala, Padre Vázquez, Mitre y 20 de Junio. Entre calles España, 20 de Junio, Palma y Maza. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Belgrano, Urquiza y Bernardo Razquín; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°89. En loteo Tisa; Cordón Del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, entre Ruta Provincial N°94 y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°94 con calle Los Sauces y adyacencias; Vista Flores. De 11.00 a 15.00 h.
San Rafael
- Entre calles Mercado, Perdíguez, Quiroga y El Vivero; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre la Ruta Provincial N°154 y calles Sarmiento, Sueta y El Palomar; Cuadro Nacional. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle Rodríguez, entre Los Inquilinos y Hanon; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Alsina, Bombal, Chile y Moreno. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°190, hacia el oeste de Avenida de Mayo; Punta de Agua. De 9.45 a 13.45 h.
Malargüe
- Entre calles Los Abedules, San Martín Norte, El Matadero y Cañada Colorada. De 8.00 a 12.00 h.
Recomendaciones durante los cortes programados
Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:
- Desconectar equipos eléctricos sensibles.
- Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
- Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
- Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.