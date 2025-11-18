Mendoza: estos son los cortes de luz programados para este miércoles 19 de noviembre en 9 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 19 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Estos son los cortes de luz para este miércoles

Estos son los cortes de luz para este miércoles 19 de noviembre del 2025:

Ciudad

En calle Mario Benedetti. En el Acceso 3 al autódromo, en barrio 31 de Mayo. Camino hacia Dique Frías. En asentamiento Favaloro y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Mosconi, San Martín, José Manuel Estrada y Patricias Mendocinas. De 8.30 a 12.00 h.

Guaymallén

En el loteo Los Chilcaneños; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.00 h.

En las inmediaciones a la intersección de calles Villanueva con Cochabamba. De 9.40 a 13.10 h.

Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón. Dpto: Guaymallén.. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Balloffet, Mosconi, Cipolletti, Libertador General San Martín y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejón N°5, hacia el sur de Lavalle. En callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle. En calle San Esteban, hacia el norte de Lavalle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

Entre calles Azcuénaga, Bustamante, 20 de Septiembre, San Martín y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Colombres, República de Siria, 9 de Julio, San Martín y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En calle Libertad, entre España y Alejandro Suárez. Entre calles Emilio Civit, Barcala, Padre Vázquez, Mitre y 20 de Junio. Entre calles España, 20 de Junio, Palma y Maza. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

Entre calles Belgrano, Urquiza y Bernardo Razquín; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°89. En loteo Tisa; Cordón Del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle San Julián, entre Ruta Provincial N°94 y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°94 con calle Los Sauces y adyacencias; Vista Flores. De 11.00 a 15.00 h.

San Rafael

Entre calles Mercado, Perdíguez, Quiroga y El Vivero; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.30 h.

Entre la Ruta Provincial N°154 y calles Sarmiento, Sueta y El Palomar; Cuadro Nacional. De 8.15 a 12.15 h.

En calle Rodríguez, entre Los Inquilinos y Hanon; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Alsina, Bombal, Chile y Moreno. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°190, hacia el oeste de Avenida de Mayo; Punta de Agua. De 9.45 a 13.45 h.

Malargüe

Entre calles Los Abedules, San Martín Norte, El Matadero y Cañada Colorada. De 8.00 a 12.00 h.