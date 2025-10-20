Mendoza: estos son los cortes de luz programados para este martes 21 de octubre

Edemsa realizará trabajos de mantenimiento en barrios de Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este martes 21 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Lugares y horarios de los cortes de luz para este martes 21/10/2025
Luján
- Entre calles Equidad, La Amistad, Caridad, Larrea y Honor. En el barrio Puesta del Sol; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Proyectada J356, entre Costa Flores y Cobos; Pedriel. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Guardia Vieja, en el barrio Terrazas Park Vistalba; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.
- Hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82. En el barrio Aguaribay. En calles Los Pozos y Prolongación Mitre. En la Ruta Provincial N°82, entre calles Besares y Pueyrredón. Entre calles Mitre, Viamonte, Los Aromos, Pueyrredón, Ruta Provincial N°82 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Rama N°3, entre Proyectadas V177 y V178; 3 de Mayo. De 10.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Hidalgo, hacia el norte de Martín Güemes. En los barrios Martín Fierro y Urquiza; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.20 a 13.20 h.
San Carlos
- Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Guillermo Díaz y Prolongación Fuenzalida. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Iselín, Rivadavia, Rawson y Sardi. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Belgrano, Moreno, Yrigoyen y Pueyrredón. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Juan Cobos Este, Agustín Goyenechea, Avellaneda y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.