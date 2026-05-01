Furor por el álbum de figuritas del Mundial 2026: ¿cuánto puede costar completarlo?

Llegó el día esperado por fanáticos y coleccionistas. Ya salió a la venta el nuevo álbum de figuritas de Panini del Mundial 2026, en medio de una enorme expectativa impulsada por el presente de la Scaloneta. Con largas filas en kioscos y puntos de venta, la gran pregunta gira en torno a los precios oficiales.

La distribución será escalonada. Desde este 30 de abril ya puede conseguirse el álbum en su formato tradicional, mientras que en las próximas semanas se sumarán nuevas versiones. El álbum de tapa estándar tiene un valor de $12.000, mientras que la edición de tapa dura estará disponible desde el 8 de mayo a $25.000. Por su parte, el codiciado Álbum Dorado —de tapa dura y edición limitada— saldrá el 15 de mayo, con venta exclusiva online, a $30.000.

En cuanto a los sobres de figuritas, cada paquete cuesta $2.000 e incluye 7 figuritas. Desde la organización recomiendan respetar los precios sugeridos para evitar sobreprecios, una práctica habitual en lanzamientos de este tipo.

La colección llega con cifras récord: el álbum tendrá 112 páginas y un total de 980 figuritas, convirtiéndose en la edición más grande en la historia de los mundiales. El Álbum Dorado, en tanto, promete ser uno de los objetos más buscados por los coleccionistas, ya que solo podrá adquirirse a través de la tienda oficial de Panini.

Con el entusiasmo mundialista en alza, todo indica que el clásico ritual de llenar el álbum volverá a ser protagonista en cada casa, escuela y rincón del país.

Los precios de las figuritas y los álbums

Estos son los precios sugeridos:

Sobres de figuritas: $2.000

$2.000 Álbum tapa estándar: $12.000

$12.000 Tapa Dura (disponible el 8/5): $25.000

$25.000 Álbum Dorado (tapa dura – exclusivo online el 15/5): $30.000

El Álbum Dorado será una pieza de edición limitada que solo podrá conseguirse a través de las tiendas oficiales de Panini en la web, convirtiéndose en el objeto de deseo para los coleccionistas más exigentes.

Album Mundial 2026: ¿cuánto puede costar completarlo?

Si bien esta cuenta es relativa ya que se puede intercambiar las figuritas hay que tener en cuenta un promedio:

Un álbum: $12000 y para completar las 980 figuritas se necesitan 140 sobres y como cada uno sale $2000, se necesitaría cerca de $280000. De esta manera, sumando el álbum, completarlo estaría cerca de los $300.000. Es por ello que para ahorrar, hay que intercambiar.