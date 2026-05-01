Banco Nación: Los televisores en 18 cuotas sin interés de $75000

Con precios que van desde modelos básicos hasta equipos premium en 8K, las cadenas ofrecen financiación en cuotas para facilitar la compra de televisores en todos los segmentos.

En la previa del Mundial, el Banco Nación, mantiene promociones para comprar televisores en 18 cuotas sin interés y en 48 cuotas con interés.

El mercado de Smart TV ofrece una amplia variedad de modelos con distintas tecnologías, tamaños y precios, junto con alternativas de financiación que facilitan el acceso a equipos de última generación.

Entre los modelos destacados aparece el Samsung 55” QLED 4K Q6F, con un valor de $1.364.999. Se puede adquirir en 18 cuotas sin interés de $75.833,28 mediante BNA+ MODO o en 48 cuotas de $64.774,32 con Préstamos BNA.

Otra alternativa es el Samsung 50” Crystal UHD 4K U8000, que cuesta $1.169.999. Permite financiarse en 18 cuotas de $64.999,94 sin interés o en 48 pagos de $55.520,84.

Para quienes buscan mayor tamaño y calidad, el Samsung 65” QLED 4K Q7F se ubica en $2.144.999, con cuotas de $119.166,61 en 18 pagos sin interés o $101.788,25 en 48 cuotas.

Dentro de la misma línea, el Samsung 55” Crystal UHD 4K U8000 tiene un valor de $1.299.999, con financiación en 18 cuotas de $72.222,17 o en 48 pagos de $61.689,83.

En el segmento premium, el Samsung 85” Neo QLED 8K Q800B —con disponibilidad limitada— alcanza los $14.332.499. Se ofrece en 18 cuotas de $796.249,94 o en 48 cuotas de $680.130,82.

También se destaca el LG 75” QNED 4K UHD AI ThinQ 75QNED80SRA, con stock reducido y un precio de $2.999.999. Se puede financiar en 18 cuotas de $166.666,61 o en 48 pagos de $142.361,20.

Entre las opciones más accesibles, el JVC 50” LED 4K tiene un precio de $704.999, con cuotas de $39.166,61 en 18 pagos o $33.454,85 en 48 cuotas.

Por su parte, el Samsung 43” UHD 4K UN43CU7000GC se vende a $1.013.792, con planes de 18 cuotas de $56.321,78 o 48 pagos de $48.108,23.

Finalmente, el modelo más económico es el Samsung 32” HD T4300, disponible a $496.644, con financiación en 18 cuotas de $27.591,33 o en 48 pagos de $23.567,62.

Las distintas opciones permiten adaptarse a cada presupuesto, con el atractivo de cuotas sin interés y créditos a largo plazo en un contexto donde la tecnología continúa renovándose.

¿Cómo comprar con MODO en la Tienda BNA? Para comprar en Tienda BNA con MODO, selecciona tus productos, elige “MODO” como método de pago y usa la app BNA+ (con la opción “Pagá con MODO”) para escanear el código QR que aparecerá en pantalla. Si compras desde el celular, la app se abrirá automáticamente para confirmar el pago con tus tarjetas vinculadas. Pasos para realizar la compra: