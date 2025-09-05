Mendoza: estos son los cortes de luz para este sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, San Carlos, Tupungato y Tunuyán.

La empresa Edemsa informó que este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, San Carlos, Tupungato y Tunuyán.

Estos serán los cortes de luz para este sábado 6 y domingo 7 de septiembre

El detalle de los lugares y horarios:

Sábado 06/09/2025

Tupungato

En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N°94), hacia el sur de la escuela Rudesindo Alvarado. En Andesfrut S.A.; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°93 (ó Tabanera), entre Carril Vista Flores y calle Fernández; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 07/09/2025

Ciudad

Entre calles Rioja, Alem, San Martín, Vicente Zapata y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

En calle Pedro del Castillo. En el barrio Senderos de Campo y adyacencias; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos