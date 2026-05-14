“Buscamos 100 socios que donen $1.500”: un refugio de perros de Mendoza pide ayuda para seguir funcionando 

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, ubicado en Godoy Cruz, lanzó una campaña solidaria para sostener el cuidado de más de 180 perros rescatados. Necesitan sumar colaboradores para afrontar gastos veterinarios y alimentación.

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, uno de los espacios de rescate animal más conocidos de Mendoza, atraviesa un momento crítico y lanzó una campaña solidaria para poder continuar funcionando. En el marco de un nuevo aniversario, buscan conseguir al menos 100 socios que colaboren con $1.500 mensuales.

El espacio funciona desde hace más de una década en Godoy Cruz y actualmente alberga a más de 180 perros rescatados, muchos de ellos en situación de abandono extremo, con enfermedades, discapacidades o edad avanzada. Desde la organización explicaron que el objetivo de la campaña es poder cubrir parte de los costos diarios vinculados a alimentos, medicamentos y atención veterinaria.

Un refugio que sostiene a cientos de perros abandonados

Detrás de Ángeles de Cuatro Patas se encuentra Beatriz Liliana Méndez, quien desde hace años dedica su vida al rescate y cuidado de animales en situación de vulnerabilidad.

Con ayuda de voluntarios, el refugio se transformó en un espacio de contención para perros que, en muchos casos, fueron abandonados o maltratados y difícilmente encuentran adopción por su estado de salud o edad.

Actualmente, el predio necesita afrontar gastos permanentes vinculados a tratamientos veterinarios, alimentos balanceados, medicamentos y mantenimiento general. “La mayoría de los perros requieren cuidados especiales y atención constante”, explicaron desde el refugio a través de sus redes sociales.

Con motivo de un nuevo aniversario, el refugio lanzó una convocatoria destinada a sumar colaboradores mensuales. “Buscamos 100 socios que puedan donar $1.500”, señalaron desde la organización, al tiempo que explicaron que lo recaudado será destinado principalmente a reducir gastos veterinarios y garantizar la alimentación diaria de los animales.

Cómo colaborar con Ángeles de Cuatro Patas

Quienes quieran ayudar pueden hacerlo mediante aportes económicos, adopciones responsables o acercando donaciones al refugio.

Las colaboraciones pueden realizarse a través del alias:

Congo.diario.sal

Titular: Beatriz Liliana Méndez

Además, las personas interesadas pueden comunicarse al 2615453574 o contactarse mediante las redes sociales de Ángeles de Cuatro Patas. El refugio también recibe visitas de lunes a domingo, de 10 a 14 horas, en su predio ubicado en Godoy Cruz.

En Mendoza, los refugios y organizaciones protectoras cumplen un papel fundamental frente al abandono animal y la superpoblación de perros callejeros.

Muchos de estos espacios funcionan únicamente gracias a donaciones y al trabajo voluntario, ya que deben afrontar gastos elevados para sostener rescates, tratamientos médicos y alimentación.

Por eso, desde Ángeles de Cuatro Patas remarcaron que cualquier aporte, incluso mínimo, puede marcar la diferencia para seguir brindando una segunda oportunidad a cientos de animales.