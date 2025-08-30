Fuga y armas en Las Heras: disparaban al aire en la vía pública y quedaron detenidos

Tres hombres fueron detenidos en Las Heras tras disparar al aire en plena vía pública. Durante el operativo se secuestró un revólver calibre 22 con cartucho cargado y numeración parcialmente limada.

Pasadas las 20.20 horas del viernes, el Centro Estratégico Operacional (CEO 911) alertó a la Comisaría 16° de Las Heras sobre disparos al aire en la vía pública, en el ingreso al Asentamiento 25 de Marzo.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a tres hombres que, al notar la presencia policial, intentaron fugarse en distintas direcciones.

Dos de los sujetos fueron interceptados rápidamente, mientras que el tercero ingresó a una vivienda precaria, arrojando debajo de una cama un revólver de pequeña dimensión. El arma, de calibre 22, marca “BAGUAL”, tenía un tambor de ocho alveolos con un cartucho dentro y numeración parcial limada.

Los tres aprehendidos tienen 29, 20 y 25 años. Tras la detención, fueron trasladados a la sede judicial correspondiente.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, en el marco de la investigación por tenencia y uso de armas de fuego en la vía pública.