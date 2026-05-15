¿En el parque?: Fernando Jara señaló dónde y a qué hora podría nevar este sábado

El meteorólogo de Canal 9 pronosticó posibles precipitaciones de nieve y agua-nieve este sábado en sectores del Valle de Uco, el sur provincial y parte del Gran Mendoza, con mayor probabilidad desde el mediodía hacia la tarde.

La pregunta que se hacen todos los mendocinos ¿nieva este sábado? el meteorólogo Fernando Jara señaló que es muy posible que pueda caer nieve y hasta en sectores del Gran Mendoza como el parque San Martín.

De esta manera, el pronóstico para este sábado anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y la posibilidad de precipitaciones en distintos puntos de Mendoza. Según indicó Fernando Jara, podrían registrarse episodios de nieve, agua-nieve e incluso lloviznas en algunos sectores de la provincia.

Las condiciones comenzarían a presentarse desde el mediodía y se extenderían hacia la tarde, principalmente en el Valle de Uco, el sur mendocino y parte del Gran Mendoza.

Además, no se descarta la caída de agua-nieve en zonas cercanas al piedemonte y sectores como el Parque General San Martín y Chacras de Coria, donde el descenso de temperatura podría favorecer este tipo de fenómenos.

Si bien no se espera una nevada intensa en áreas urbanas, el ingreso de aire frío y la inestabilidad podrían dejar postales invernales en departamentos de Mendoza durante la tarde del sábado.

Sábado con nieve: ¿qué dice Defensa Civil?

Sobre el pronóstico de nieve, Defensa Civil señaló que hay un ingreso de viento del sur desde las 05:00 en la zona Sur y desde las 08:00 en la zona Norte y Este provincial. Inicialmente débil, luego moderado y persistente hasta aproximadamente las 21:00 hs., con velocidades promedio cercanas a 35 kilómetros por hora.

La jornada comenzará con precipitaciones en la zona Sur, Malargüe y principalmente en el Valle de Uco. Se esperan precipitaciones de lluvia y nieve que también podrían extenderse hacia el Gran Mendoza y la zona Este.

Las nevadas serán probables durante la madrugada y hasta el mediodía, afectando todo Malargüe, el oeste de San Rafael, el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Se estiman acumulaciones de nieve nueva entre 7 y 10 centímetros.

Las lluvias persistirán en gran parte del llano hasta aproximadamente las 18:00. Posteriormente continuará nuboso con precipitaciones débiles y aisladas hacia la madrugada del día Domingo.

En Alta Montaña persistirá el mal tiempo durante toda la jornada con precipitaciones importantes de nieve, especialmente en los sectores Central y Sur. Se observa una mejora recién a partir de la 01:00 del día domingo.

Por esta situación el Paso a Chile se encuentra cerrado