Mendoza: este viernes 5 de septiembre habrá cortes en 7 departamentos

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este viernes 5 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Estos serán los cortes de luz para este viernes 5 de septiembre

El detalle de los lugares y horarios:

Ciudad

Entre calles Paraná, Aristóbulo del Valle, Granaderos y Paso de Los Andes. De 9.30 a 12.30 h.

Las Heras

Entre calles Bailén, Libertador San Martín, Brasil, Ruta Provincial N°52 y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima, y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En la intersección de calle Urquiza y Rodríguez Peña y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

En callejón Burgoa, entre Simonovich y Pascual Toso, y áreas adyacentes; Barrancas. De 10.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles Lemos, Ingeniero Leopoldo Suárez, Tucumán Norte e Independencia; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Independencia, entre 3 de Febrero y Leopoldo Suárez. En el barrio Lemos II; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael