Mendoza: este viernes 16 de enero habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 16 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Viernes 16/01/2026

Este viernes habrá cortes en:

Ciudad

Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein, Miyara y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calle Gomensoro con Sarmiento y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En la intersección de calle La Estación con Ruta Nacional N°40. En el barrio Cooperativa Jocolí y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la intersección de Ruta Nacional N°40 con Carril Viejo y zonas aledañas; Anchoris. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Félix Araujo, hacia el sur de Roque Sáenz Peña, y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Proyectada V184 y adyacencias; 3 de Mayo. De 11.00 a 14.00 h.

San Carlos

Entre calles Quiroga, Costa Canal Uco y Constantini; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael