Mendoza: este viernes 16 de enero habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 16 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Viernes 16/01/2026
Este viernes habrá cortes en:
Ciudad
- Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein, Miyara y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En la intersección de calle Gomensoro con Sarmiento y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calle La Estación con Ruta Nacional N°40. En el barrio Cooperativa Jocolí y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de Ruta Nacional N°40 con Carril Viejo y zonas aledañas; Anchoris. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En calle Félix Araujo, hacia el sur de Roque Sáenz Peña, y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V184 y adyacencias; 3 de Mayo. De 11.00 a 14.00 h.
San Carlos
- Entre calles Quiroga, Costa Canal Uco y Constantini; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle La Primavera, entre El Ciprés y Ruta Provincial N°175; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 8.30 a 12.30 h.