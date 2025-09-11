Mendoza: este viernes 12 de septiembre habrá cortes de luz en 6 departamentos

Los cortes afectarán a los barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este viernes 12 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Estos serán los cortes de luz para este viernes 12 de septiembre

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Viernes 12/09/2025

Luján

En calles Proyectadas J507 y J428 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Pueyrredón, 25 de Mayo y Lencinas. En calle Pedrolini, hacia el oeste de Pueyrredón. En calle Sarmiento, hacia el oeste de Pueyrredón, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Mitre, San Pedro, Perito Moreno y Rivadavia. En calles Lamadrid Sur y Montecaseros. En calle Perito Moreno, hacia el sur de San Pedro. En los barrios Milack Navira y Santa Rita y zonas aledañas; Barcala. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Santa Rita, hacia el sur de Vicente López y Planes; Santa Blanca. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

En calle Valderrama, entre El Álamo y Sánchez. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva. En calle J. Aveiro. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Colonia Rosario (Camino Granadero), hacia el este de calle El Cementerio; Capiz. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. En calle Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael